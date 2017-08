Integration von Flüchtlingen Leipziger Integrationsprojekt wird eingestellt

Die Aufregung ist groß: In Leipzig sollen so viele Flüchtlinge ein städtisches Integrationsangebot geschwänzt haben, dass die Stadt nun das Projekt zum Jahresende einstellen will. Gemeint sind die sogenannten Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM). Der Bund hatte im Sommer 2016 beschlossen, dass für Menschen mit einer guten Bleibeperspektive zusätzliche Arbeitsgelegenheiten aus Bundesmitteln geschaffen werden sollen. Im Integrationsgesetz heißt es dazu: "Ziele sind eine niedrigschwellige Heranführung an den deutschen Arbeitsmarkt sowie eine sinnvolle und gemeinnützige Betätigung während des Asylverfahrens."

Zu viele Plätze für zu wenig passende Bewerber

Leipzig setzt das Gesetz seit Dezember 2016 in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf um. 100 Flüchtlinge sind in das Projekt "Saubere Stadt" eingebunden. Sie sammeln also Abfälle in Parks, auf Straßen und Flächen ein. Außerdem erhalten sie eine Sprachförderung sowie Angebote zur beruflichen Integration. Die Stadt wählt die Asylbewerber aus, die für das Projekt in Frage kommen. Jeder von ihnen soll ein halbes Jahr teilnehmen.

Laut Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst ist nun aber schon nach weniger als einem Jahr absehbar, dass das Integrationsangebot bald auslaufen sollte. Das liege aber nicht an schwänzenden Asylbewerbern: "Es sind zwei Dinge: Einmal waren die Strukturen für dieses Projekt nicht von Anfang an so vorhanden wie sie hätten sein müssen. Und zum Zweiten gibt es nicht mehr ausreichend Personen, die wirklich dafür in Frage kommen. Das heißt: Wir haben 100 Plätze aber wir haben nicht annähernd die Zahl von Personen, die dafür zur Verfügung stehen können. Darum werden wir das Projekt einstellen."

Bund regiert uund kürzt Mittel

Rund 3.500 Menschen leben derzeit in Leipzig, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Trotzdem kann nur eine kleine Zahl dieser Menschen an dem Projekt teilnehmen, denn es gelten strenge Auswahlkriterien: So dürfen nur Asylbewerber zugewiesen werden, deren Asylantrag nicht in absehbarer Zeit entschieden wird. Sie dürfen außerdem noch keinen entschiedenen Asylantrag haben. Auch Menschen in Integrations- und Sprachkursen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind ausgeschlossen. Und auch wer als Asylbewerber schon bei der Arbeitsagentur ein Projekt mitmacht, kann nicht zugeteilt werden. Wer allerdings rechtmäßig zugewiesen wird, muss am Projekt teilnehmen.

Für Kador-Probst ist klar: "Das Projekt ist nur für eine sehr, sehr eingeschränkte Zielgruppe." Diese werde immer kleiner. Der sinkende Bedarf zeige sich auch darin, dass der Bund in diesem Jahr die Mittel für diese Integrationsmaßnahmen drastisch gekürzt habe. "Auch er musste feststellen, dass es nicht mehr das geeignete Mittel ist, um Menschen, die zu uns kommen, auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten."

Nur ein kleiner Teil lehnt Arbeit ab

Seit Dezember 2016 hat die Stadt 395 Zuweisungen für das Integrationsangebot an Flüchtlinge verschickt - nur 112 von ihnen nahmen tatsächlich teil. 139 Zuteilungen waren laut Kador-Probst nicht rechtwirksam, weil sie falsch erteilt wurden. Bleiben 144 Asylbewerber, die nicht zum Projekt erschienen sind, obwohl sie hätten antreten müssen. Dafür gibt es nach Angaben der Sozialamtsleiterin mehrere Gründe: "Das sind manchmal innerfamiliäre Gründe. Häufig wollen Flüchtlinge in Deutschland auch sofort arbeiten und nicht mit solchen niedrigschwelligen Maßnahmen den Tag verbringen. Sie wollen sich einhundertprozentig integrieren und mehr Zeit haben, um beispielsweise Deutsch zu lernen." Aber es gebe natürlich auch eine kleine Gruppe von Menschen, die diese Art von Arbeit ablehnen.

Wer nicht zur Leipziger Flüchtlingsintegrationsmaßnahme erscheint, muss zur Anhörung und sich erklären. Unter Umständen werden ihm dann die Leistungen gekürzt. Einfluss auf das Asylverfahren hat das aber nicht.