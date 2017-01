Anfangs hatten die Mitarbeiter des Leipziger Software-Start-Ups "myhotelshop.de" 25 Tage Urlaub. Im Vergleich nicht so viel, 30 Tage sind fast überall Standard. Doch während sich in anderen Unternehmen die Mitarbeiter ein- und ausstempeln müssen, Mittags- und Raucherpausen vom Stundenkonto abgezogen werden, arbeitet sie hier flexibel. Ist das Kind krank, bleibt sie zu Hause. Schaffen sie die Arbeit in vier statt acht Stunden, gehen sie eben oder arbeiten gleich in den eigenen vier Wänden. Für den Chef zählt nur eins: das Ergebnis. Dafür lässt Ullrich Kastner seinen Mitarbeitern viel Freiraum. Er kontrolliert kein Stundensoll und seit diesem Januar ist der Urlaub ohne Obergrenze.