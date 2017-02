Monatelang haben sie an den Bauplänen für ihr Mondfahrzeug gesessen, es zusammengebaut und den neuen Rennregeln angepasst, das internationale Team vom "Leipziger International Space Education Institute". Am 25. März wird sich die mehrköpfige Mannschaft, bestehend aus Leipzigern, Indern, Russen und Bolivianern, auf den Weg in die USA machen. Dort starten sie dann am 31. März beim "Nasa Moonbuggy Race" in Hunstville, im US-Staat Alabama. 92 Teams aus 14 Ländern treten dabei gegeneinander an. Für die Leipziger und ihre internationalen Mitstreiter ist es bereits die elfte Teilnahme an diesem Wettbewerb. Wall of Fame: Die Leipziger Truppe hat schon mehrere Preise beim "Nasa Moonbuggy Race" gewonnen - einmal waren sie auch erste. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Nicht einfach so ein Rennen

Mit den hochgezüchteten Mondfahrzeugen geht es bei dem Rennen über einen Off-Road-Parcours. Da werden Tonnen von Schotter aufgeschüttet, es gibt weiche Böden, Felsen, Rillen, Krater, Talfahrten und steile Anstiege sowie 19 Hindernisse, mit denen man auf dem Mond in Berührung kommen könnte. Wer am schnellsten, ohne abzusteigen die 1,2 Kilometer lange Strecke absolviert, gewinnt die meisten Punkte. Doch bereits vor dem eigentlichen Start können die Wettkampfteilnehmer Boden gut machen. Da Moonbuggys für den Transport in den Weltraum zusammengefaltet am Raumschiff angebracht sind, wird auch beim Wettkampf so nah wie möglich an der Realität gearbeitet. Das heißt, die Mondfahrzeuge sind vor dem Start zusammengeklappt und müssen so schnell wie möglich auseinandergefaltet und startklar aufgebaut werden. Erst dann geht es auf die Rennstrecke.

Die geistigen Väter das "Nasa Moonbuggy Race" waren die Ingenieure, die das erste Mondfahrzeug gebaut haben, welches im Jahr 1971 die erste Erkundungsfahrt auf dem Mond absolviert hat. Die jährlichen Rennen sollen an diese Leistung erinnern. Seit 2007 dürfen auch nicht amerikanische Teams daran teilnehmen. Während des Rennes zeichnet ein Computer alle relevanten Daten auf. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Es geht um Nachwuchsförderung

Mit ernsten Siegchancen rechnet Ralf Heckel, Leiter des "Leipziger International Space Education Institute", beim diesjährigen Rennen nicht. Seinem gemeinnützigen freien Institut zur Förderung der Studien- und Berufsorientierung im Ingenieurwesen und der Luft- und Raumfahrt geht es in erster Linie um Nachwuchs für die internationale Raumfahrt. Und natürlich um den Aufbau eines neuen Rennteams. Denn mittlerweile sind die Moonbuggy-Pioniere der ersten Stunde für weitere Teilnahmen an diesem Rennen zu alt. So bekommt Firine aus Berlin mit ihren 12 Jahren die Chance, bald selbst mal den Moonbuggy zu steuern. Und auch Heckels Töchter mischen schon kräftig mit. Die siebenjährige Tara wird beim Rennen in den USA Wasserträgerin sein und die Rennpiloten direkt im Ziel mit Wasser versorgen. Die zehnjährige Cosma wird das Wettkampfteam während ihrer Tour über den Parcours filmen.



Den Buggy lenken dürfen aber erst Jugendliche ab 14 Jahren, die bereits Erfahrung auf einem Mondfahrzeug gesammelt haben. In diesem Jahr ist es das bislang jüngste Team, welches Ralf Heckel unter seinen Fittichen hatte: Die Jüngsten sind 14, die Ältesten 17 Jahre alt. Tara und Cosma Heckel als Pilot und Co-Pilot auf dem Moonbuggy. Noch müssen sie sich gedulden, erst ab 14 Jahren darf man aktiver Pilot werden. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Zusammengebaut wird in den USA