Gleichberechtigung ist auch 2017 keine Selbstverständlichkeit. 150 Jahre nach Beginn der Frauenbewegung in Deutschland herrscht immer noch Diskriminierung, sagt Gesine Märtens vom Verein "Frauen für Frauen": "Viele Frauen merken, dass es nicht reicht, ihren Job gut zu machen, ihre Pläne zu verfolgen. Wir müssen vielmehr immer noch dafür kämpfen, dafür Platz zu bekommen und dass uns die Chancen dazu eingeräumt werden."

Wir wollen eine gerechte Gesellschaft, in der alle die gleichen Chancen haben.

Märtens, die auch für die Grünen im Stadtrat sitzt, ist eine der Initiatorinnen des Leipziger Frauenfestivals. 2015 wurde es aus der Taufe gehoben. Anlass war das 1.000-jährige Stadtjubiläum, wie sich Kathrin Darlatt vom Referat Gleichstellung erinnert: "Zu dieser 1.000-Jahrfeier wurde sehr viel über historische Persönlichkeiten der Stadt Leipzig diskutiert. Komischerweise waren das alles nur Männer. Viele Politikerinnen und engagierte Frauen fanden sich in diesem Festprogramm überhaupt nicht wieder und wollten unbedingt etwas auf die Beine stellen."

So fand das Leipziger Frauenfestival vor zwei Jahren an prominenter Stelle auf dem Leipziger Marktplatz zum ersten Mal statt und fand ein großes positives Echo. Auch in diesem Jahr sind zahlreiche internationale Künstlerinnen auf der Bühne zu erleben. Daneben gibt es politische Diskussionen und ein buntes Rahmenprogramm für Kinder.