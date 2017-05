Leipziger Reformationsperformance Die Lichtkuppel über dem Marktplatz

Der Leipziger Marktplatz ist menschenleer. Wo normalerweise Obst- und Gemüsehändler ihre Waren anbieten, stehen schon seit einigen Tagen keine Stände oder Buden mehr. Stattdessen gibt es Absperrungen, einige wenige Stühle, einen seltsamen Turm aus Holz und eine riesige Bühne an der Nordseite. Nur die Kreuze an den Seiten des Marktplatzes geben einen kleinen Hinweis darauf, was hier passieren wird.

Der Leipziger Künstler Falk Elstermann verwirklicht seinen Traum - im wahrsten Sinn. Der Regisseur will von einer riesigen Lichtkuppel über dem Markt geträumt haben, die ihn nicht mehr losgelassen hat. Und genau die wird am Wochenende des Kirchentages Realität beim Open-Air-Spektakel "Zum Licht".

Mehrere hundert Menschen wirken mit bei der Open-Air-Performance. Bildrechte: MDR/Lars Tuncay

Es soll eine Reformationsperformance werden. Was dahinter steckt, fasst der Sprecher des Leipziger Kirchentages, Stephan Kolston, zusammen: "Es geht um 1519, die Leipziger Disputation. Damals war Martin Luther im Disput mit Johannes Eck. Was am Ende tatsächlich zur Kirchenspaltung geführt hat. Wie das alles war und was das mit dem Heute zu tun hat, das wird man sehen können."