Leipziger Preis für Pressefreiheit Auszeichnung für türkische Journalisten

Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel und die türkische Journalistin Asli Erdoğan werden in diesem Jahr gemeinsam mit dem Leipziger "Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien" geehrt. Die Auszeichnung ist mit 30.000 Euro dotiert.

Hintergrund seiner Aussage ist die Verhaftung der beiden Journalisten. Yücel ist seit 2015 Türkei-Korrespondent der WeltN24-Gruppe. Die Regierung in Ankara wirft ihm vor, "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" betrieben zu haben. Er sitzt seit Mitte Februar im Gefängnis und ist einer von mehr als 150 inhaftierten Reporterinnen und Reportern.

Durch seine Arbeit geriet Deniz Yücel mehrfach mit den türkischen Behörden in Konflikt.

Durch seine Arbeit geriet Deniz Yücel mehrfach mit den türkischen Behörden in Konflikt.

Durch seine Arbeit geriet Deniz Yücel mehrfach mit den türkischen Behörden in Konflikt. Bildrechte: IMAGO/Müller-Stauffenberg

Asli Erdoğan war bereits im August 2016 verhaftet worden. Sie hatte zuvor bei einer linksliberalen Zeitung gearbeitet. Ihr werden "Propaganda für eine illegale Organisation", "Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation" sowie "Volksverhetzung" vorgeworfen. Mittlerweile ist sie aus der Untersuchungshaft entlassen worden, auch ihr Reiseverbot wurde vor kurzem aufgehoben.

Mit den diesjährigen Preisträgern sind mittlerweile sechs Journalisten gewählt worden, die durch die türkische Justiz unter Präsident Erdoğan bedroht werden. In den Vorjahren erhielten bereits Ahmet Altan (2009), Nedim Şener (2015) sowie Can Dündar und Erdem Gül (2016) den Preis.

Laut Medienstiftungs-Vorstand Seeger ist die Vergabe des Preises ein stilles "Versprechen an Recep Tayyip Erdoğan", den türkischen Präsidenten: "Seine Regierung und er werden die Forderung nach einer Rückkehr zur Pressefreiheit und nach Freilassung willkürlich verhafteter Journalisten ebenso wenig loswerden wie die Verantwortung für ihr politisches Handeln, für das sie eines Tages werden Rechenschaft ablegen müssen."

Seit 2001 vergibt die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig jährlich die Auszeichnung. Sie geht nach Angaben der Stiftung an Journalisten, Verleger und Institutionen, die sich mit hohem persönlichem Einsatz für die Freiheit und Zukunft der Medien engagieren. Die diesjährige Preisverleihung findet am 6. Oktober in Leipzig statt.