Bildrechte: International Space Education Institute

Leipziger Schüler sind am Wochenende bei der "NASA Human Exploration Rover Challenge" in Huntsville im US-Staat Alabama ins Rennen gegangen. Mit einem selbstgebauten Gefährt bewältigten sie einen Hindernisparcours, der realistische Bedingungen auf der Mondoberfläche simulierte. So ging es mit dem Moonbuggy - auch Rover genannt - über Berge und Schotterpisten ins Ziel.

Über 1.000 Teilnehmer

14 internationale und 86 US-Teams reisten ins "NASA Marshall Spaceflight Center" in der Raketenstadt Huntsville im Bundesstaat Alabama. Mit im Gepäck hatten die über 1.000 Teilnehmer ihre selbst entwickelten Gefährte. In zwei Altersklassen (Highschool und College) traten die Jugendlichen in jeweils zwei Rennen an. Der Wettbewerb wird seit 1993 jährlich im Frühjahr in Huntsville ausgetragen.

In sieben Sekunden startklar