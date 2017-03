Wolkenforscher aus Leipzig bereiten derzeit eine Expedition in die Arktis vor. Wie der Sprecher des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung Thilo Arnold mitteilte, werden rund 40 Wissenschaftler am 22. Mai in Richtung Spitzbergen aufbrechen, um an der Kante von Meer und Eisfläche arktische Wolken zu untersuchen. Zudem sollen in zwei Flugzeugen Wolkenmessungen vorgenommen werden. Die Forscher wollen herausfinden, welche Rolle Wolken bei der arktischen Erwärmung spielen.