Ausgestattet mit zwölf Kisten Equipment und Spezialkleidung landete das Team um Professor Andreas Macke im Eis. Schon die Ankunft sei atemberaubend gewesen. Die Wolken hängen tiefer, als in unseren Breiten. Dadurch sei es auch immer etwas neblig, die Sichtweiten eher gering, so Macke. Sonnenklare Tage sind eher selten.

Die Forscher sind einem Rätsel auf der Spur: Warum erwärmt sich die Arktis dreimal schneller als der Rest des Planeten? Die Forscher vermuten, dass die Wolken bei der globalen Klimaerwärmung eine entscheidende Rollen spielen und suchen deshalb erst einmal Anworten darauf, wie Wolken entstehen. Dabei legen sie ihre gesamte Aufmerksamkeit darauf, wie bestimmte Substanzen aus dem Meer in die Atmosphäre übergehen. Aus ihren gesammelten Daten erhoffen sie sich Erkenntnisse zum Klimawandel und der Erderwärmung.

Die Forscher schießen mit Laser- und Radarstrahlen vom Boden aus in die Wolken hinein. Die Strahlen treffen auf kleinste Wassertropfen in den Wolken und werden von diesen reflektiert. Aus diesen zurückkommenden Signalen wird dann abgelesen, wieviel Sonnen- und Wärmestrahlung ankommt.

Außerdem sind die Forscher Ende Juli mit vielen Tiefkühlschränken voller Proben nach Hause zurückgekehrt, die in den kommenden Wochen analysiert und aufgearbeitet werden müssen. Überrascht waren sie, dass sie in den Wolken viele Eiskristalle bei relativ warmen Temperaturen nachgewiesen haben. Auch dieses Rätsel gelte es noch zu lösen, so Macke.