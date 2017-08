Als Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung am Mittwoch das neue Leitbild der Stadt vorstellt, kommt er gleich auf den Punkt: Die Stadt habe sich radikal geändert und wachse rasant. Mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept - kurz INSEK - soll Leipzig aber bis 2030 fit gemacht werden. Über 700.000 Einwohner werden Schätzungen zufolge dann in der Stadt leben. Unter dem Motto "Leipzig wächst nachhaltig" soll das Wachstum begleitet und vorangetrieben werden.

In dem Strategiepapier ist auch erfasst, wie in Zukunft die Mobilität geregelt sein muss. Für Jung sind die Eckpunkte klar: sicher, sauber, zuverlässig und bezahlbar.



Auch für die 63 Leipziger Ortsteile bedeutet das Wachstum Herausforderung und Chance zugleich. Und so sind in den Konzept Ideen niedergeschrieben, wie sich die Ortsteile entwickeln könnetn und wo die Schwerpunkte liegen. Im Fokus der Planer stehen dabei Grünau, der Leipziger Osten, Paunsdorf, Schönefeld und Mockau.