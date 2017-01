Zum Jahrestag des islam- und fremdenfeindlichen Legida-Bündnisses sollen die Leipziger Bürger am Montag mit einer Lichterkette dagegenhalten. Dazu rief Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung auf. Die Kette soll rund um den Leipziger Innenstadtring geschlossen werden. Dazu sind mindestens 3.500 Menschen nötig. Unterstützt wird der Aufruf zur Lichterkette "Leipzig bleibt helle" von zahlreichen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft. Die Aktion soll mit dem Montagsgebet in der Nikolaikirche beginnen.

Die Lichterkette soll laut Jung ein betont friedliches Zeichen sein. "Wir möchten keine Stadt, wo Gewalt auf den Straßen ist - übrigens von beiden Seiten", sagte Jung. Rund 500 Angriffe auf Asyleinrichtungen in Sachsen 2015 seien unerträglich. Aber auch die linksradikalen Krawalle im Leipziger Süden im Dezember seien bedrückend gewesen. "Kein Stein in Connewitz hat einem Flüchtling geholfen", sagte Jung.



Vertreter von Porsche und BMW in Leipzig betonten, dass Vielfalt, Respekt und Toleranz Kennzeichen waren, die für die Standortentscheidungen der Unternehmen Leipzig wichtig gewesen seien. Leipzig habe als weltoffene Stadt eine lange Tradition. Daher sei es ihnen wichtig, durch die aktive Unterstützung der Lichterkette ein Zeichen zu setzen. Gerade für internationale Unternehmen sei es wichtig, in Städte zu investieren, die offen seien und sich entwickelten.