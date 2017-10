Hintergrund des Lichtfests sind die Montagsdemonstrationen in der DDR. Am 9. Oktober 1989 kamen in Leipzig 70.000 Menschen zusammen, um für mehr Freiheit einzutreten. Es war die größte Montagsdemonstration bis dato in Leipzig. Sie ebnete den Weg für Mauerfall und Deutsche Einheit. Am Jahrestag dieser Demonstration erinnern Leipziger und Gäste an Originalschauplätzen an die historischen Ereignisse.