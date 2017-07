Jens Kesseler, Präsident des 1. FC Lokomotive Leipzig, hat am Montag sein Amt niedergelegt. Die Entscheidung sei dem 54-Jährigen nicht leicht gefallen, heißt es auf der Internetseite des Vereins. Zunehmende Verpflichtungen in seinem Hauptberuf als Experte für Gemeinnützigkeitsrecht seien der Grund dafür, dass Kesseler das Ehrenamt als Lok-Präsident nicht mehr ausführen könne. Auch im Vorstand des Fußball-Regionalligisten werde Kesseler nicht mehr tätig sein.

In einem offenen Brief an die Fans schreibt Kesseler: "Vor mir stehen neue berufliche Herausforderungen, die auch mit erhöhter Reisetätigkeit im In- und Ausland einhergehen."