Es ist eigentlich schon Normalzustand: Im Januar wurden die Feinstaubwerte in Leipzig erneut deutlich überschritten. Die Überschreitung des Grenzwerts darf laut EU-Richtlinien an maximal 35 Tagen im Jahr erfolgen. Doch seit der Festlegung 2005 lag Leipzig immer wieder weit über diesem Wert. Seit der Einführung einer Umweltzone 2011 hat sich die Lage etwas entspannt, die Werte sind aber nach wie vor im hohen Bereich und überschritten in vier der vergangenen sechs Jahre die zulässige Grenze.

Klage gegen Stadt Leipzig

Doch nicht nur die Feinstaubbelastung, sondern auch der Stickstoffdioxid, der vor allem von Dieselfahrzeugen ausgestoßen wird, belastet die Luft der Messestadt. Diesen Zustand will die Deutsche Umwelthilfe nicht länger hinnehmen und plant die Stadt Leipzig wegen überschrittener Grenzwerte bei der Luftbelastung zu verklagen. Geschäftsführer Jürgen Resch sagte dem MDR: "Wir prüfen das im Moment ernsthaft. Die Untätigkeit der Stadt ist ziemlich ärgerlich. Das Thema Luftreinhaltung fällt Politikern aufgrund des Drucks der Automobilindustrie nur dann ein, wenn sie dazu vor Gericht verurteilt wurden."

Aufgrund überschrittener Grenzwerte hat die Umwelthilfe bereits in 16 deutschen Städten geklagt, darunter in Stuttgart. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat daraufhin Fahrverbote für ältere Diesel-Autos der Abgasnorm Euro 5 in Stuttgart beschlossen.

Starke Belastung in Grünau

Feinstaub-Messstation Leipzig-Mitte Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Leipzig ist vor allem die die Kreuzung Lützner Straße in Grünau stark belastet. Mit einem Jahresmittelwert von 42 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter liegen die Messwerte dort zwar leicht über der zulässigen Grenze, aber weit unter den Werten anderer Großstädte. Am Neckartor in Stuttgart wurde zuletzt der doppelte Wert gemessen. Besonders im Winter sorgen Inversionswetterlagen in Großstädten für schlechte Durchlüftungsverhältnisse und eine höhere Luftbelastung.

Umfragen haben ergeben, dass sich viele Bürger für ein Fahrverbot von Dieselfahrzeugen im innerstädtischen Bereich aussprechen würden. In Sachsen sind derzeit 530.986 Dieselfahrzeuge zugelassen. In Leipzig sind es bei 216.000 Gesamtzulassungen mit 53.187 Dieselfahrzeugen rund 24,6 Prozent der registrierten Pkw. Etwa 47.000 erfüllen nicht die Abgasnorm Euro 6.