Softwarefehler in der Tram Zwangspause für die Leipziger XL-Bahn

Sie ist der ganze Stolz der Leipziger Verkehrsbetriebe: die neue XL-Straßenbahn. Mit viel Brimborium wurde sie angekündigt. Doch dann wurde es vergangene Woche still um das neue Fahrzeug vom polnischen Hersteller Solaris. Die Bahn kam in die Werkstatt, weil Fahrzeugdaten überprüft und die Klimaanlage optimiert werden mussten.

Nach Angaben von LVB-Sprecher Marc Backhaus wurden dann am Freitag vergangener Woche Softwareupdates durchgeführt. Allerdings waren nach einem Programmierfehler die Antriebe ausgefallen. "Am Wochenende wurden die Logfiles ausgelesen und analysiert sowie der Programmierfehler behoben. Heute haben der Hersteller und die Verkehrsbetriebe weitere Tests durchgeführt und seit Mittag ist die XL wieder auf Linie", teilte Backhaus am Dienstag weiter mit.