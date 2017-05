In Leipzig hat die Polizei eine große Gruppe betrunkener Männer aus einer Straßenbahn geholt. Die Männer hatten den Angaben zufolge zuvor Flaschen auf die Straße geworfen und in der Bahn die Notbremse gezogen. Zudem sei eine Fensterscheibe zerstört worden. In der Bahn fehlten unter anderem die Nothämmer. Die Polizei stellte die Namen von 43 Männern fest und leitete Ermittlungen ein. Ihnen wird Sachbeschädigung, Missbrauch von Notrufmitteln und Diebstahl vorgeworfen.