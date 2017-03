Wenn sie weinen, sind sie schwach, zeigen sie Gefühle, sind sie uncool. In der Gesellschaft gelten Männer immer noch als das "starke" Geschlecht. Doch auch sie sind von häuslicher Gewalt betroffen. Sie werden genauso wie Frauen Opfer von verbalen oder körperlichen Attacken. Die Koordinierungs- und Interventionsstellen, an die sich Opfer häuslicher Gewalt wenden können, werden in immer stärkerem Maße auch von Männern in Anspruch genommen. Im Zeitraum zwischen 2007 und 2015 verdoppelten sich die Zahlen auf 118 Beratungen. In Sachsen registrierte die Polizei 2015 rund 1.700 männliche Opfer häuslicher Gewalt.



Seit Februar gibt es in Dresden und Leipzig die ersten anonymen Männerschutzwohnungen. Am Donnerstag wurde die Leipziger Einrichtung von der sächsischen Gleichstellungsministerin Petra Köpping offiziell eröffnet. Mit dem Pilotprojekt sollen männlichen Opfern, und bei Bedarf auch deren Kindern, eine zeitlich begrenzte sichere und anonyme Zuflucht ermöglicht werden.

Moderne Gleichstellungspolitik richtet sich an beide Geschlechter. Ich weiß, dass wir im Bereich Männerarbeit für viele Aufgaben einen längeren Atem brauchen werden. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt damit anfangen. Petra Köpping, Gleichstellungsministerin Sachsen

Beratung vor Aufnahme

Die Aufnahme in eine der Männerschutzwohnungen läuft ähnlich ab wie die Aufnahme von Frauen in Frauenhäusern. Über Koordinierungs- und Beratungsstellen sowie über die Polizei erhalten männliche Opfer von häuslicher Gewalt die Kontaktdaten. Bei einem Treffen an einem neutralen Ort wird die Situation der Betroffenen besprochen und dabei ermittelt, welche Hilfsangebote passen. Ziel sei es, so Samuel Peters vom LEMANN e.V., in einer Notsituation zu unterstützen, um für die Betroffenen neue Lebensperspektiven entwickeln zu können.

Die Betroffenen sollen wieder in ein normales Leben zurückkehren. Samuel Peters, LEMANN e.V.

In der Regel können die schutzsuchenden Männer drei Monate in der Leipziger Einrichtung leben, optional verlängerbar auf weitere drei Monate. Betroffene mit einem eigenen Einkommen müssen pro Tag acht Euro Tagesmiete bezahlen, ohne eigene finanzielle Möglichkeiten werden sie vom Land unterstützt. Die Plätze in den Wohnungen in Dresden und Leipzig seien dabei nicht auf Einwohner der beiden Städte begrenzt.

Hilfe zu holen ist keine Schande

Die Attacken, denen die Männer im häuslichen Bereich ausgesetzt sind, reichten von körperlicher Gewalt, wie Beißen, Schlagen oder Kratzen, bis hin zu emotionalen oder ökonomischen Angriffen, wie zum Beispiel der Entzug der EC-Karte, so Sascha Möckel vom Männernetzwerk Dresden. Dabei spiele es keine Rolle, welche Statur ein Mann hat. Dass nur kleine, schwach aussehende Männer unterdrückt würden, sei ein Klischee. Das althergebrachte Männerbild dominiere leider immer noch die Gesellschaft, so Möckel weiter. Sich dann einzugestehen, ein Opfer häuslicher Gewalt zu sein, sei für Männer daher umso schwerer. Für Gleichstellungsministerin Petra Köpping ist es besonders wichtig, die Gesellschaft für dieses Thema zu sensibilisieren und das müsse bereits in den Schulen anfangen.

Anonyme Wohnprojekte in Dresden und Leipzig Die Wohnung mit drei Plätzen in Dresden wird vom Männernetzwerk Dresden e.V. betreut, das MännerHaus Leipzig, ebenfalls mit drei Plätzen, liegt in der Trägerschaft des Vereins LEMANN e.V. Bis Ende 2018 wird das Pilotprojekt mit jährlich rund 65.000 Euro vollständig aus Landesmitteln finanziert. Geplant ist zudem, auch in Chemnitz eine solche Einrichtung für Männer einzurichten.