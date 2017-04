March for Science Wissenschaftler in Sachsen gehen auf die Straße

Am Sonnabendnachmittag haben sich in Dresden und Leipzig mehrere tausend Akademiker, Studenten und Unterstützer gegen Wissenschaftsfeindlichkeit ausgesprochen. In der Landeshauptstadt zählten die Veranstalter bis zu 2.000 Teilnehmer. Unter ihnen war auch die Wissenschaftsministerin von Sachsen, Eva-Maria Stange. Die SPD-Politikerin sagte auf der Veranstaltung, Wissenschaft dürfe nicht weg- oder eingesperrt werden. Außerdem müsse man wissenschaftliche Diskussionen friedlich führen.

Die Universitätsstädte Dresden und Leipzig beteiligten sich in Sachsen am „March for Science“. Weltweit waren am Sonnabend in rund 600 Städten Menschen auf die Straße gegangen. Sie wollten damit ein Zeichen setzen gegen Populismus, „alternative Fakten“ und Fake News.