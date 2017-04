Auslöser für den weltweiten Marsch sind wissenschaftskritische Aussagen von US-Präsident Donald Trump. In Leipzig gehen Wissenschaftler vor allem auf die Straße, weil wissenschaftliche Fakten bestritten werden. Die Leipziger Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen stehen geschlossen hinter der Aktion. In einer gemeinsamen Erklärung gaben sie bekannt, man wolle und werde weiter danach streben, die Welt gründlich zu erforschen und verlässliche Erkenntnisse statt gefühlter Wahrheiten zu liefern.

Marsch für die Wissenschaft in Leipzig und Dresden

Prof. Frank Gaunitz ist einer der Initiatoren des Leipziger Marschs Bildrechte: MDR/Pauline Vestring Mitorganisator und Teilnehmer am Marsch in Leipzig ist Professor Frank Gaunitz von der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie des Universitätsklinikums Leipzig. Der Biomediziner beschäftigt sich unter anderem mit Tumorforschung. Frank Gaunitz kritisierte, dass wissenschaftliche Fakten teilweise verleugnet werden. Als Beispiel nannte er den zurückliegenden Masernausbruch, der aufgetreten sei, weil Menschen meinten, nicht zu impfen sei besser. "Hier haben wir ein Beispiel dafür, wie sich die Verleugnung wissenschaftlicher Fakten auswirken kann. Wenn plötzlich die Meinung herrscht, nicht zu impfen sei besser, um Impfschäden zu entgehen." Der Biomediziner geht am Sonnabend auf die Straße, weil er der Ansicht ist, dass die Grundlagenforschung besser werden sollte, denn in ihr stecke viel Potenzial.

Kürzungen bedrohen Wissenschaft

Auch die Privatdozentin für Paläontologie Renate Matzke-Karasz hat in den vergangenen Jahren bemerkt, dass es für Wissenschaftler immer schwieriger wird. "Ich habe das Gefühl, dass vor allem die jungen Wissenschaftler in Kurzverträgen mehr oder weniger ausgebeutet werden." Deshalb zieht auch sie am Sonnabend durch die Stadt. "Mein größter Wunsch für Leipzig wäre es, dass all die Menschen, die sich überlegt haben, dass Wissenschaft für sie wertvoll ist, mit auf den Marsch kommen."

Oganisatoren erwarten rege Beteiligung

Die Befreiung von kommerziellem Erfolgsdruck, die staatliche Grundfinanzierung der Forschung und die Abwanderung von Nachwuchsforschern aufgrund von befristeten Verträgen sind Herzensanliegen der Wissenschaftler. Frank Gaunitz und seine Mitstreiter haben schon ein Banner am Naturkundemuseum aufgehängt, an dem der Marsch am Sonnabend in Leipzig startet. Gaunitz ist selbst gespannt, wie viele Menschen kommen werden: "Ich habe zwischen 200 und 2.000 Menschen angemeldet. Hoffentlich wird es voll".

Frank Gaunitz will ein Zeichen für die Wissenschaft zu setzen. Bildrechte: MDR/Pauline Vestring Frank Gaunitz freut sich auf den Marsch: "Ich wünsche mir, dass auch Nichtwissenschaftler kommen und mitdemonstrieren." In Leipzig startet der Protest am Sonnabend um 13 Uhr. Auch in Dresden marschieren Menschen für die Wissenschaft. Hier geht es um 13:30 Uhr auf dem Theaterplatz los. In beiden Städten wird es im Anschluss an den Marsch verschiedene Diskussionsrunden, wie zum Beispiel zum Thema Impfungen, geben.