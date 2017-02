Rote Flecken auf der Haut und Fieber – das sind die typischen Masern-Symptome. Verläuft die Krankheit schwer, sind auch lebensbedrohliche Komplikationen wie Lungen- und Hirnentzündungen möglich, an denen Patienten sogar sterben können. In Leipzig haben sich seit Beginn des Jahres mindestens 30 Menschen mit dem Virus infiziert, in drei weiteren Fällen steht eine Bestätigung noch aus. Erstmals war das Virus hier in diesem Jahr am 9. Januar entdeckt worden.