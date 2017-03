Wer an Masern erkrankt ist, fühlt sich in der Regel abgeschlagen, verheult und verschwollen. Neben Fieber und dem typischen Hautausschlag haben die Patienten einen erheblich geschwächten Allgemeinzustand. In Leipzig sind in den vergangenen sieben Wochen 54 Menschen an der hochansteckenden Virusinfektion erkrankt. Vor allem junge Erwachsene und Kinder unter einem Jahr sind laut Gesundheitsamt unter den Patienten. Der derzeitige Masernausbruch zeige eine höhere Dynamik als der von 2015, sagt Regine Krause-Döring, Leiterin des Gesundheitsamts Leipzig. Damals gab es in vier Monaten 74 Fälle.

Appell an alle Leipziger

In den kommenden Wochen rechnet die Behörde mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen. Um möglichst viele Menschen vor den Masern zu schützen, hat das Gesundheitsamt am Freitag einen Appell an alle Leipziger gerichtet, ihren Impfstatus zu überprüfen. Stellt sich heraus, dass keine zwei Masern-Impfungen vorliegen, sollten die Betroffenen die Impfungen schnellstmöglich nachholen.

Wer ganz sicher sein will, kann auch eine serologische Blutuntersuchung vornehmen lassen. Dabei wird geprüft, ob Antikörper im Blut vorhanden sind. Dr. Regine Krause-Döring, Gesundheitsamt Leipzig

Bereits im Januar hatte das Gesundheitsamt auf die erhöhte Gefahr von Maserninfektionen hingewiesen. Zusätzlich angebotene Impfsprechstunden seien aber nicht in dem Maße genutzt worden wie erhofft, so Krause-Döring. Auch dass sich seit Bekanntwerden der Masernerkrankungen mehr Menschen impfen ließen, treffe nicht zu. Laut Behörde sind von 1.300 Masernimpfdosen noch 1.000 übrig. Wer sich zweimal gegen Masern impfen lässt, besitzt lebenslange Immunität. Bildrechte: colourbox.com

Inzwischen verteilen sich die derzeitig gemeldeten Fälle über das gesamte Stadtgebiet. Betroffen sind sowohl ungeimpfte Kinder als auch unvollständig geimpfte, bzw. ungeimpfte Jugendliche und Erwachsene.

Die Jüngsten sind besonders gefährdet

Besonders dramatisch seien die Fälle zweier junger, ungeimpfter Frauen, die sich mit Masern infiziert haben, berichtete Nils Lahl vom Gesundheitsamt. Die eine Patientin sei in der siebten Woche schwanger, hier sei fraglich, ob das Ungeborene überleben wird. Im anderen Fall habe die junge Frau ihre fünf Monate alte Tochter mit Masern angesteckt.



Gerade die unter 1-Jährigen können noch nicht geimpft werden, so der Experte. Bei ihnen treten aber am häufigsten Komplikationen auf. Von Gehirnhautentzündung bis hin zur Mittelohrentzündung, die später auch zur Taubheit führen kann. Lahl stellte klar, dass die Kleinsten nur geschützt sind, wenn Personen, die mit ihnen im Kontakt stehen, den nötigen zweifachen Impfschutz besitzen oder bereits selbst eine Masern-Erkrankung durchlebt haben.

Kleiner Pieks, große Wirkung

Impfmüdigkeit und Verunsicherung hält die Menschen aber davon ab, sich den kleinen Picks mit großer Wirkung abzuholen.

Je mehr Bildung, desto unsicherer sind die Menschen. Dr. Regine Krause-Döring, Gesundheitsamt Leipzig

Die Fülle an Informationen könnten nicht mehr eingeordnet werden und würden zur Verunsicherung führen, erklärte Regine Krause-Döring die zu beobachtende Impfmüdigkeit. Ein Arztgespräch oder die Impfsprechstunde im Gesundheitsamt könnten dabei Abhilfe schaffen. Impfen könne wirklich helfen, so die Amtsleiterin. Das zeige die Statistik.



1970 wurde in der DDR vorerst eine einmalige Impfpflicht gegen Masern eingeführt. Bis 1980 blieben die Zahlen von Masernerkrankten in Leipzig konstant niedrig. 1984 gab es erneut einen massiven Ausbruch der Infektionskrankheit. Über 1.100 Fälle wurden damals in Leipzig registriert. Im selben Jahr führte die DDR-Regierung die zweite Pflichtimpfung ein, was zur Folge hatte, dass bis zur Wende kaum noch Fälle in der Messestadt auftraten. Ein Windzug reicht aus, um die Viren mittels Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch zu übertragen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Virusstamm, der derzeit die Leipziger schachmatt setzt, stammt laut Nils Lahl aus Rumänien. Dort grassiert die Infektionskrankheit bereits seit September 2016 mit verheerenden Folgen. Über 2.000 Fälle wurden bislang registriert, 13 Menschen starben.

Impfempfehlung der sächsischen Impfkommission für Masern - ab. 2 Lebensjahr (ab vollendetem 12. Lebensmonat)

- MMR / Masern, Mumps, Röteln (Kombinationsimpfstoff)

- unter besonderen Bedingungen (Besuch einer Kindereinrichtung vor dem vollendeten 1. Lebensjahr, Masernausbruch, etc.) können Säuglinge bereits ab vollendetm 6. Lebensmonat aktiv geimpft werden; in diesen Fällen ist eine zusätzliche Masernimpfgosis im Alter von 12 bis 15 Monaten erforderlich (diese zwei Dosen gelten zusammen als Erstimpfung)

- 2. Impfung gegen Masern um den 4. Geburtstag, frühestens zur U 8

Masern Der Virus würd über eine Tröpfcheninfektion übertragen: Durch Husten, Niesen, Sprechen oder über einen Kontakt mit Körpersekreten aus Nase oder Rachen. Bereits fünf Tage vor Auftreten, bis fünf Tage nach Beginn des Hautausschlages ist eine Ansteckung möglich. Die Inkubationszeit liegt zwischen acht und 16 Tagen. Das Risiko schwerwiegender Komplikationen ist bei Kindern unter fünf Jahren und Erwachsenen über 20 Jahren erhöht.