Hochsicherheitsspiel Dortmund - Leipzig                Erhöhte Polizeipräsenz zum Schutz der Gäste

"Verpisst Euch!", steht auf dem Plakat, mit dem die Ultras von Borussia Dortmund zum Fan-Protestmarsch am Sonnabendnachmittag gegen RB Leipzig aufrufen. Die Ultras machen mobil gegen den "Kommerzclub". Die Polizei rüstet unterdessen auf: Acht Monate nach den Angriffen Dortmunder Randalierer auf Leipziger Gästefans wird das erneute Duell am Samstag zum Hochsicherheitsspiel.

Diesmal soll es keine Überraschungen geben. Die Polizei in Dortmund wurde massiv verstärkt. Am Tag vor der Partie gibt es eine außergewöhnlich deutliche Warnung an Krawallmacher von Einsatzleiter Edzard Freyhoff: "Wer Gäste anpöbeln oder angreifen will, wird uns sehr aktiv erleben. Die Schwelle, ab der wir einschreiten, ist extrem niedrig."