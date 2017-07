Der Trainer der C-Jugend-Mannschaft des FC International Leipzig, Nico Dörrlamm, ist bei einer Messerattacke am Rande des Jugendfußballturniers in Göteborg schwer verletzt worden. Nach Vereinsangaben befand sich der 21-Jährige mit der Mannschaft auf dem Rückweg ins Quartier, als eine mitgereiste Betreuerin an einer Bushaltestelle von einem Mann beschimpft und angegriffen wurde.



Als die Jugendspieler versuchten, der Frau zu helfen, zückte der verwirrte oder betrunkene Täter ein Messer. Daraufhin schob sich Dörrlamm schützend vor seine Jungs. Es kam zu einer Rangelei, in deren Verlauf der Täter mehrfach auf den Trainer einstach. Dieser erlitt schwere Verletzungen im Oberschenkel - eine wichtige Arterie wurde getroffen. Er musste notoperiert werden. Die Polizei konnte den 20-jährigen Täter schließlich überwältigen und festnehmen. Dörrlamm und seine Mannschaft, in der viele Flüchtlingskinder spielen, wird Freitagabend vorzeitig in Leipzig zurückerwartet. Nico Dörrlamm ist transportfähig und kann im Bus gemeinsam mit der Mannschaft nach Hause fahren. Die Jungs sollen in Leipzig weiter psychologisch betreut werden.