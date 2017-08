Messerattacke Dealer sticht am Hauptbahnhof in Leipzig auf Frau ein

Mit einem Küchenmesser ist ein Mann am Dienstag am Hauptbahnhof in Leipzig auf eine Frau losgegangen und hat sie schwer verletzt. Der Angriff ist nach Angaben der Polizei völlig unvermittelt geschehen. Die 56-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Tatverdächtige ist ein polizeibekannter Dealer.