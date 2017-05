Wer nicht zu den Auserwählten gehörte, versuchte sein Glück auf der Rennbahn und wettete bei einem der sieben Rennen an diesem Nachmittag. Einen Schreckmoment gab es im vierten Rennen, als die Favoritin Melina Ehm im vollen Galopp von ihrem Pferd "Miss Sommerroh" stürzte. Die Mediziner waren umgehend bei ihr und kurze Zeit später gab es Entwarnung: Die Reiterin hatte sich "nur" den Arm gebrochen. "Miss Sommerroh" lief weiter und kam schließlich als erstes Pferd ins Ziel, wurde jedoch nicht gewertet.

Mode und Rennen, Sehen und gesehen werden – das hat auch in Leipzig Tradition. Schon in den 1960er-Jahren gab es regelmäßig Modeschauen im Scheibenholz, die später wiederbelebt wurden. Vorbild ist das Royal Ascot in Großbritannien, wo die Queen regelmäßig modische Trends setzte. Der Hut gehört dazu, ansonsten sind alle Freiheiten erlaubt.