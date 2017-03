Leipziger Johannapark Brückenensemble wieder komplett

Die historische Brücke im Leipziger Johannapark ist wieder komplett. Bereits im vergangenen Jahr wurde die südliche Brücke eingebaut. Am Mittwoch folgte der nördliche Teil, nachdem der tonnenschwere Kran am Vortag in den aufgeweichten Boden eingesunken war.