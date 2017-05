Prozessbeginn in Leipzig Ehepaar aus Habgier getötet und zerstückelt?

Am Landgericht Leipzig hat am Morgen ein Prozess gegen einen 37-jährigen Tunesier begonnen. Er ist wegen Mordes, Raub und Störung der Totenruhe angeklagt. Er soll ein tunesisches Ehepaar aus Habgier umgebracht, die Leichen zerstückelt und anschließend in einem Leipziger Baggersee versenkt haben. Der Angeklagte, ein Bekannter der Opfer, bestreitet dem Gericht zufolge die Tat. Das Landgericht hat für den Prozess elf Verhandlungstage bis Mitte Juli angesetzt.

Die Leichen der 32-jährigen Frau und des 36-jährigen Mannes wurden im Juli 2016 in einem Badesee in Leipzig-Thekla gefunden. Zunächst fanden Schwimmer am frühen Morgen des 28. Juli die tote Frau. Wenige Stunden später wurde auch der Mann entdeckt. Den Leichen fehlten verschiedene Körperteile. Zur Klärung des Falls richtete die Kriminalpolizei noch am gleichen Tag die Sonderkommission "Bagger" ein. Am 2. August wurde schließlich der Angeklagte als Tatverdächtiger festgenommen. Zwei Tage später waren die fehlenden Leichenteile geborgen und der See wurde wieder zum Baden freigegeben.