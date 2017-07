Entspannt sitzt Bernhard Sommer auf der Storchenbank in Mügeln und blickt voller Freude und Stolz auf das Storchennest. Das thront in luftiger Höhe auf einem alten Fabrikschornstein. Auch in diesem Jahr ist dort wieder Leben eingezogen. "Am 26. März kam der Storchenmann bei uns an. Er bringt zuerst das Nest in Ordnung", erklärt er mit Blick auf sein Notizbuch, in das er alle Beobachtungen schreibt. Einen Tag später folgte die Störchin.