Giftige Schlämme, Asche aus Kraftwerken und Filterstaub aus Müllverbrennungsanlagen sollten in der sogenannten Abfallimmobilisierungs-Anlage in ungefährlichen Müll umgewandelt werden. Umweltschutzorganisationen und Anwohner bezweifelten dies und hegten schon Anfang 2009 den Verdacht, dass auf dem Betriebsgelände der SDR Biotec nicht alles nach Recht und Gesetz zugeht.

Bodenproben des Landratsamtes Nordsachsen und der Deutschen Umwelthilfe hatten zunächst ergeben, dass vor allem die Ränder an den Straßen zur Abfallbehandlungsanlage verseucht gewesen waren.



Anfang 2010 zeigte der Bürgerverein "Sauberes Delitzscher Land" die Firma Biotec in Pohritzsch wegen des Verdachts der Scheinverwertung von gefährlichen Abfällen an. Der Verein warf dem Unternehmen vor, eine Technik für die Behandlung von Schafstoffen anzuwenden, die nicht ausreichend getestet sei. Deshalb sei nicht klar, ob die behandelten Schadstoffe danach wirklich unschädlich für Menschen und Umwelt seien, erklärte damals der Bürgerverein.