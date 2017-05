"Zeig Dich" Leipzig und Halle laden zur Museumsnacht

Alle Jahre wieder begehen die Museen in Leipzig und Halle gemeinsam ihre Museumsnacht . Bereits zum neunten Mal öffnen die Kulturstätten zusammen ihre Türen. Die besonders langen Öffnungszeiten werden sehr gerne genutzt. Laut Petra Knöller vom Kulturamt in Leipzig hat sich das Konzept der Museumsnacht gewährt. Das zeigten die konstanten Besucherzahlen.

Die Veranstalter erwarten in diesem Jahr rund 20.000 Besucher. Knöller zufolge schaue sich ein Besucher während der langen Museumsnacht im Schnitt drei Häuser an. Im vergangenen Jahr zählten die teilnehmenden Leipziger Museen rund 51.000 Besuche.

Bei so einer Museumsnacht lernt man auch mal Ausstellungsorte kennen, von denen man nie etwas geahnt hätte: zum Beispiel das Deutsche Kleingärtnermuseum . Das befindet sich versteckt in der Aachener Straße. Ab 16 Uhr wird es hier kreativ, denn Sie können Gartenzwerge selber gestalten bei „Kult. Kitsch. Gartenzwerg.“.

Die Museumsnacht hat sogar ein eigenes Postamt. Das befindet sich in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde . In der Schreibwerkstatt können Sie ab 18 Uhr selbst mal ausprobieren, kleine Botschaften mit der Blindenschrift Braille zu verfassen. Das Beste: Die Postkarte können sie kostenlos verschicken.

Zeitreise im Schulmuseum: Ein Blick ins Klassenzimmer zu DDR-Zeiten. Bildrechte: Birgit Friedrich

Das Schulmuseum am Goerdelerring lädt ein zu einer Reise in die Vergangenheit: Sie haben einen alten Brief in Sütterlinschrift oder Kurrent zu Hause, den Sie nicht entziffern können? Dabei helfen die Experten ab 18 Uhr in der Werkstatt für Schulgeschichte. Und Sie können unter Anleitung der Profis auch selbst zu Feder oder Griffel greifen.