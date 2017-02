In der Ausbildung, die am 1. April und 13. Mai stattfindet, erfahren die Teilnehmer, welche Räume die Fledermäuse besiedeln, wie sie leben und wie sie ihnen helfen können. Die Themen reichen von praktischen Schutzmaßnahmen über gesetzliche Grundlagen, Fledermaus-Monitoring bis hin zur Umweltbildung. Anschließend können die Seminarteilnehmer ihr Wissen praktisch zusammen mit einem Ehrenamtlichen umsetzen und Fledermäuse beobachten.

Wir möchten die Leute in der Stadt auf die Fledermäuse aufmerksam machen.

In Leipzig sind fünf verschiedene Fledermausarten zu Hause, darunter das Braune Langohr und der Große Abendsegler. In ganz Deutschland gibt es 25 verschiedene Fledermausarten.

Im Rahmen eines Pilotprojekts wird Leipzig zur "BatCity" - zur Fledermausstadt. Bildrechte: B. Schaller/Nabu

Wie lange es noch so viele verschiedene Arten geben wird, ist fraglich. Der Lebensraum der Fledermäuse schwindet, da Ritzen und Gebäudespalten schneller als früher saniert werden. Außerdem werden alte Bäume, in denen Fledermäuse Höhlen gebaut haben, gefällt, und Insekten, die als Nahrung dienen, mit Pestiziden bekämpft. "Die Nahrungsgrundlage geht so nach und nach verloren", sagt Sebastian Kolberg, Referent für Fledermausschutz beim Nabu. Die Folge: Einige Fledermausarten sind vom Aussterben bedroht.