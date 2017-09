Nach dem Überfall auf eine Joggerin in Leipzig will Oberbürgermeister Burkhard Jung das Sicherheitsgefühl der Bürger erhöhen. Die Stadt Leipzig werde die Polizei in dieser akuten Situation unterstützen und mit mehr Personal des Stadtordnungsdienstes im Rosental präsent sein, versprach Jung in einem ersten Statement, das MDR SACHSEN vorliegt.