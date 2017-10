Nach der verheerenden Explosion in einem Leipziger Wohnhaus hat die Polizei den mutmaßlichen Täter verhaftet. Demnach soll ein 28-Jähriger die Detonation vor knapp drei Wochen vorsätzlich herbeigeführt haben. Wie die Polizei mitteilte, sei er am Dienstag in Untersuchungshaft genommen worden. Dem Verdächtigen werde versuchter Mord, besonders schwere Brandstiftung, das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Bei der Explosion am 7. Oktober in einem Gebäude im Stadtteil Meusdorf waren drei Menschen verletzt worden - eine Frau lebensgefährlich. Sie liegt nach wie vor im Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt mindestens eine Million Euro. Der Verdächtige, der zum Zeitpunkt der Explosion nicht in der Wohnung war, hat sich laut Polizei bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass er selbst den Brand und die durch ein Luft-Gas-Gemisch ausgelöste Detonation verursacht habe. Es sei davon auszugehen, dass der Mann dabei den Tod anderer Mitbewohner billigend in Kauf genommen habe.