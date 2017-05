Nachwuchs bei den Amurtigern im Zoo Leipzig, doch noch immer keine Namen. Eine Onlineabstimmung soll Abhilfe schaffen, damit die beiden Tigerbabys noch in diesem Monat getauft werden können. Von den 3.500 Namensvorschlägen sind zehn in die engere Wahl gekommen. Wie der Zoo am Mittwoch mitteilte, besteht auf der Webseite nun die Möglichkeit, über die endgültigen Namen für die beiden Katzen abzustimmen. Das Voting ist bis zum 19. Mai möglich.