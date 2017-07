Garten unterm Mikroskop Leipziger Panometer plant neue Ausstellung

Die Aussicht in 6.000 Metern Höhe genießen, ins Jahr 312 zurückreisen und die Überreste der Titanic sehen - möglich machte das in den vergangenen Jahren das Asisi Panometer in Leipzig. Seit 2003 wird das ehemalige Gasometer für Ausstellungen im XXL-Format genutzt. Nun plant der Künstler Yadegar Asisi eine neue Ausstellung.