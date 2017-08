Es ist ihr American Way of Life in Germany - ein Bikerhotel mitten in Sachsen, von ihrer Heimatstadt Seattle aus gesehen sogar im Herzen Europas. Hinter der Idee steckt ein Kindheitstraum von Deborah Hey. Ihr Vater hatte einst einen Bikertreff in seiner Garage, erzählt die US-Amerikanerin. Dort wurde nicht nur an den Maschinen geschraubt, sondern auch gegessen und getrunken. Es sei sehr locker zugegangen, erinnert sich die neue Schlossbesitzerin. Gab es keine Stühle mehr, blieben die Biker einfach auf ihren Maschinen sitzen. Immer habe Bier im Kühlschrank gestanden, im Hintergrund das Radio gedudelt. Dieses Bild habe sie vor Augen gehabt, als sie das Objekt im Internet entdeckt und sie mit den Planungen zu ihrem MotoSoul Resort in Mutzschen begonnen habe.

Das Torwärterhäuschen ist nun ein amerikanisches Café. Bildrechte: MDR/Grit Grimmer Als ich das Schloss das erste Mal gesehen habe, wusste ich, das ist genau der richtige Platz für meinen Traum von einem Bikertreff.

Schlossinnenhof mit Sitzecken und Feuerschale. Bildrechte: MDR/Grit Grimmer Seit diesen ersten Planungen sind zwei Jahre vergangen. Damals stellte sie sich und ihr Projekt den Stadträten in Grimma vor. Nach Jahren des Leerstandes und zahlreichen potenziellen Investoren, die kamen und noch schneller wieder gingen, hoffte die Stadt hier auf ein handfestes Projekt. Deborah Hey erwarb das Schloss für einen symbolischen Euro und musste sich im Gegenzug verpflichten, das Areal zu sanieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Die Bauarbeiten am baufälligen Torwärterhäuschen begannen im Herbst 2016. Die Amerikanerin kämpfte sich durch deutsches Baurecht und hatte zahlreiche Begegnungen mit der Realität des Denkmalschutzes.

Große Pläne

Überall auf dem Areal Liebe zum Detail. Bildrechte: MDR/Grit Grimmer Die heutige Eröffnung des Cafés im Torwärterhäuschen sei aber nur ein kleiner Schritt im Vergleich zu dem, was sie eigentlich noch vorhabe, schmunzelt sie. Das Torwärterhäuschen war sozusagen ein Übungsobjekt. Deborah Hey will im Haupthaus des Schlosses ein Hotel mit 26 Zimmern errichten. Außerdem soll auf dem Gelände noch ein Campingplatz entstehen, damit Biker auch in ihren Zelten hier übernachten können. Und Schloss Mutzschen soll ein Ausgangspunkt für Motorradtouren werden. Doch das sei noch Zukunftsmusik. Zehn Jahre gingen bestimmt noch ins Land, bis alles umgesetzt sei, so Hey. Bei der Sanierung alter Bausubstanz gäbe es eben immer Überraschungen, die einen zurückwerfen können. Neubau wäre aber nie in Frage gekommen. Deborah Hey mag den Charme des alten Schlosses.

Matthias Berger, Oberbürgermeister Grimma Bildrechte: IMAGO Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger zieht den Hut vor soviel Enthusiasmus. Die Investition sei für Mutzschen unheimlich bedeutungsvoll, so Berger und ein Fundament für die weitere Entwicklung des Ortes.

Nicht nur Burger

Bis zur großen offiziellen Eröffnung am 19. August gibt es noch viele Kleinigkeiten zu erledigen. Auch die endgültige Speisekarte wird in den kommenden Tagen noch erprobt. Koch Ralf Dubiel hält für die Gäste eine amerikanische Karte bereit, die aber ausdrücklich auf zu viel Frittiertes verzichten will, wie er sagt. Das Spannende sei, amerikanische Küche mit regionalen Spezialitäten zu kombinieren. So gebe es beispielsweise traditionellen Hackbraten mit Grilltomaten. Aber natürlich dürften auch Apple Pie oder Cheesecake nicht fehlen.