Vier Tage lang wird das Königspaar in Mitteldeutschland zu Besuch sein. König Willem-Alexander und Königin Maximá begleiten vom 7. bis 10. Februar eine Handelsdelegation nach Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In allen drei Bundesländern wird das Paar auch von den jeweiligen Ministerpräsidenten empfangen. Stanislaw Tillich heißt das Paar am Mittwoch in Sachsen willkommen.