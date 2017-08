Waffenverbotszone in Leipzig Oberbürgermeister hält Waffenverbotszone für denkbar

Demnächst könnten die deutlich einfacher aus Sicht der Beamten ablaufen, wenn die Eisenbahnstraße zur Waffenverbotszone erklärt wird. Das geht allerdings nur, wenn Städte und Gemeinden in Absprache mit der Polizei eine solche Zone beantragen. Oberbürgermeister Burkhard Jung hält die Einrichtung einer solchen Zone in Leipzig für denkbar: "Wir werden uns mit der Leipziger Polizei an einen Tisch setzen und uns die Situation, zum Beispiel in der Eisenbahnstraße, im Detail anschauen. Eine Waffenverbotszone könnte ein Instrument sein, die Gewalt einzudämmen."

In den Waffenverbotszonen soll die Polizei verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen können. Die Aufgabe der Polizei würde es dann sein, in solchen Zonen gegebenenfalls Personen nach Waffen zu durchsuchen und in Taschen zu sehen. Untersagt wären nicht allein Schusswaffen, sondern beispielsweise auch Messer, Knüppel, Elektroschocker oder Reizgas. Wer sich dann nicht an das ausgesprochene Verbot hält, müsse je nach Schwere und Häufigkeit der Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldern bis zu 10.000 Euro rechnen, heißt es in der Mitteilung des sächsischen Innenministeriums.