Endlich mal wieder Schlange stehen, dachten sich am Donnerstag Tausende Leipziger und Besucher. Mehr als drei Monate vor der Eröffnung wollten sie die Chance nutzen, um sich das neugebaute Paulinum am Leipziger Augustusplatz schon mal von innen anzusehen. Und so bildeten sie, schon Stunden vor dem Einlass, eine Schlange in Hufeisenform. Aufgrund des großen Andrangs blieben die Tore auch etwas länger geöffnet. Geschätzt rund 8.000 Besucher nutzten am Donnerstag die Gelegenheit, den lange umstrittenen und millionenschweren Neubau zu besichtigen.