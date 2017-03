Ostereierbörse Traumhafte Ostereier in Leipzig entdecken

Auch tierische Bewohner Australiens finden auf den Ostereiern Platz. Bildrechte: MDR/Kathrin Große

Auch in diesem Jahr wollen die Aussteller die Besucher wieder verblüffen, welche neuen Ideen sie mit ihrer besonderen Kunst umgesetzt haben. Ein Ei ist und bleibt zwar in seiner Form ein Ei, aber für die Motive darauf gibt es unglaublich viele kreative Möglichkeiten. So hält in diesem Jahr vor allem die afrikanische Tierwelt Einzug. Elefanten, Löwen, Giraffen, Nashörner und vieles mehr ist zu sehen.



"Die Tiermotive sind in Öl gemalt und die Eier wurden vorher in Acrylfarbe in mehreren Schichten grundiert. Dabei entsteht ein besonders schöner Effekt und deshalb sehen die Tiere sehr lebensnah aus", schwärmt Veranstalterin Kerstin Dischereit. Die Leipzigerin hat regelrecht eine Kunst am Ei entwickelt, ein leidenschaftliches Hobby, das sie mit einigen anderen Künstlern teilt und dass sie der Öffentlichkeit zeigen wollte.