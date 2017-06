Nicht nur in Leipzig fehlen en masse Betreuungsplätze für die Jüngsten - in ganz Sachsen werden für über 6.000 Kinder Kita- oder Krippenplätze benötigt. Doch Bedarf und Realität klaffen oftmals auseinander. So wie in Leipzig. Dort verwehrte die Stadt einem Kind die frühkindliche Betreuung, mit der Begründung, dass es keine freien Krippen- und Kitaplätze gebe. Daraufhin stellten die Eltern im Namen ihres Kindes einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht Leipzig. Doch das Gericht lehnte im März diesen Jahres den Antrag ab. Dagegen legten die Eltern Beschwerde am Sächsischen Oberverwaltungsgericht ein. Nun wurde der Fall in Bautzen verhandelt.

Platzmangel kein Argument

Das Gericht in Bautzen hat am Mittwoch der Beschwerde stattgegeben und in einem einstweilligen Rechtsschutzverfahren beschlossen, dass der rechtliche Anspruch nicht an der Kapazitätsgrenze der zuständigen Kommune endet. Dieser Anspruch ergebe sich aus dem achten Sozialgesetzbuch, in dem der Gesetzgeber diesen verankert habe, erklärte Gerichtssprecherin Norma Schmidt-Rottmann MDR SACHSEN. Wie die Gerichtssprecherin weiter mitteilte, ist der Beschluss unanfechtbar.



Die Konsequenz: Die Stadt Leipzig muss ab sofort für das Kind einen Platz in einer Kindertagesstätte vorläufig zur Verfügung stellen. Für Eltern in Leipzig bedeutet die Entscheidung des OVG, dass sie bei der Kitaplatzsuche ein weiteres Argument für den Rechtsanspruch an die Hand bekommen.

Rat des OVG: Betroffene Eltern, sollten mit der Stadt in Kontakt treten und versuchen einen Konsens zu finden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wenn man etwas geltend machen möchte, kann man immer auf den Beschluss verweisen. Ob dann eine vergleichbare Fallkonstellation vorliegt, muss erst einmal von der Stadt Leipzig und dann eventuell noch rechtlich geprüft werden. Norma Schmidt-Rottmann Pressesprecherin des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts Bautzen

Konsequenzen für Stadt nicht abzusehen

Leipzig hat inzwischen angekündigt, den Beschluss des OVG zu prüfen. Stadtsprecher Matthias Hasberg erklärte, es sei noch nicht absehbar, welche Konsequenzen die Entscheidung für die Stadt habe. Man sei zudem etwas verwundert über das Ergebnis, auf das der 4. Senat des OVG gekommen ist.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Derselbe Senat hat bisher in vergleichbaren Fällen in genau die andere Richtung geurteilt. Das wird auch Teil unserer Prüfung sein, in Erfahrung zu bringen, was den Senat zu einem Meinungswechsel bewogen hat. Matthias Hasberg Sprecher der Stadt Leipzig

Kita als Mehrgeschosser geplant?

Der Bau neuer Kitas sei Aufgabe der Stadt, so Hasberg. Das sei ohne Frage. Allerdings habe man durch das extreme Bevölkerungswachstum in der Stadt das Problem, Grundstücke zu finden. Das sei etwas, was zunehmend schwieriger werde, beschreibt Hasberg das Dilemma.



Schulen und Kitas würden dort gebraucht, wo die Menschen zu Hause sind. Wo viele Menschen wohnen, sei es aber jetzt schon eng und Baulücken seien in den letzten Jahren nach und nach geschlossen worden, erklärte der Stadtsprecher. Mögliche Lösung des Platzproblemes sieht die Stadt auch in einer geänderten Bauweise für Kitas.

Wir werden zunehmend in die Höhe bauen müssen. Eingeschossige Kitas sind in dieser Stadt nicht mehr vorstellbar. Matthias Hasberg

Sozialgesetzbuch SGB VIII, § 24 Abs. 1 und 2 (1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege zu fördern, wenn



1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist oder

2. die Erziehungsberechtigten

a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend sind,

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden oder

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten.



(2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.