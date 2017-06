Denkmal soll bleiben Ein Eimer Farbe für den Panzer

Es war im Jahr 1974. Mit einem Beschluss des Zentralkomitees der SED wurde festgelegt, dass Beilrode ein Denkmal der Befreiung erhalten soll, einen Panzer vom Typ T-34. Hoch erhoben auf einem Sockel im Park sollte er mit Blick Richtung Torgau an die Befreiung vom Hitlerfaschismus durch die Rote Armee erinnern. Beilrode hatte 1945 Geschichte geschrieben. Die 6. Armee hatte hier von Osten her die Elbe erreicht. In dem kleinen Ort fielen Bomben, die Zufahrt war mit Panzersperren verbarrikadiert. Man munkelt im Dorf sogar, der letzte Schuss aus einem T-34 in Richtung Torgau sei von Beilrode aus gefallen. Nun sollte also die Gemeinde einen stählernen Zeitzeugen erhalten. Der auserwählte Panzer war nach seinem Kriegseinsatz Übungspanzer in Ostritz.