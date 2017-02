Seit 60 Jahren lebt die Stadt Pegau im Landkreis Leipzig mit dem Tagebau und seinen Folgen. Staub und Dreck sind für die Menschen, südlich von Leipzig, nichts Neues. Doch nun befürchten die Bürger neue Umweltbelastungen. Die mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH (MUEG) will im ehemaligen Tagebau Profen-Nord eine Mineralstoffdeponie bauen. Zwar liegt das Gelände in Sachsen-Anhalt, aber in nicht mal sieben Kilometern Entfernung zur sächsischen Kommune.