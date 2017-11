Pegau setzt den Kampf gegen die geplante Deponie Profen-Nord fort. Bürgermeister Frank Rösel will am Mittwoch in Dresden eine Unterschriftensammlung an Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler überreichen. Rund 1.800 Menschen hätten bislang unterschrieben, teilte das Stadtoberhaupt mit. Gesammelt wurden die Unterschriften bei verschiedenen Aktionen wie einer Radsternfahrt sowie bei Informationsveranstaltungen in der Region. Eine ähnliche Übergabe-Aktion plant Pegaus Bürgermeister Frank Rösel auch mit Rößlers Amtskollegin in Sachsen-Anhalt, Gabriele Brakebusch.

Auch aus Sachsen-Anhalt kommt Unterstützung. Neben der Bürgerinitiative Lützen, deren Stadt in Anhalt ebenfalls Nachbar der Deponie werden würde, haben sich auch die Stadträte der Kommune gegen die Deponie positioniert. Bereits zweimal beschlossen sie die Klage der Umweltschutzorganisation BUND gegen den Planfeststellungsbeschluss - also gegen den Bau der Deponie - mit 10.000 Euro zu unterstützen. Dagegen legte der damalige Bürgermeister Dirk Könnecke zweimal Widerspruch ein. Jetzt müssen der neue Amtsträger Uwe Weiß oder die Aufsichtsbehörde des Burgenlandkreises über den Stadtratsbeschluss entscheiden.

Rückzug statt Baugenehmigung

Im September wurde die Genehmigung zum sofortigen Baubeginn vom Burgenlandkreis vorerst aufgehoben. Damit kam er einer Gerichtsentscheidung aus Magdeburg zuvor. Denn der BUND hatte mit Unterstützung der Stadt Pegau, Klage gegen die Errichtung der Deponie eingereicht. Ihr Vorwurf: Der bisherige Beschluss sei wegen grober Verfahrensfehler rechtswidrig. Nun sollen die Bedenken des BUND geprüft und eventuelle Mängel beseitigt werden. Doch das kann dauern.

Furcht vor Umweltbelastung

Die Bewohner der angrenzenden Gemeinden befürchten vor allem Umweltbelastungen. So heißt es: Die Stoffe seien viel zu gefährlich, die Deponie könne in den neu entstehenden See abrutschen und es werde eine unzumutbare Belastung durch den zusätzlichen Lkw-Verkehr befürchtet.

Vor allem die Inhaltsstoffe, die in der Deponie sind, das wollen wir nicht haben. Frank Rösel Bürgermeister der Stadt Pegau

Der zukünftige Betreiber, die Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH, hält allerdings dagegen. In einer Antwort an den MDR heißt es: "Von der Deponie und den angedienten Abfällen geht absolut keine Gefahr für Mensch und Umwelt aus." Ebenso wenig sei der geplante See in Gefahr. Eine Mehrbelastung durch Staub und Lärm hat der Burgenlandkreis in einem Gutachten ausschließen lassen. Das alles überzeugt die Kritiker aber nicht.

Was ist geplant?

Die Deponie Profen-Nord soll auf einem Kippengelände unmittelbar neben dem ab 2035 entstehenden Domsener See gebaut werden. Zwei Kilometer westlich von Werben und rund 2,5 Kilometer südlich von Großgörschen. Über einen Zeitraum von 30 Jahren sollen auf einer Fläche von rund 37 Hektar (rund 52 Fußballfelder) belastete Erde und verschiedene Mineralstoffe eingelagert werden, darunter Asbestabfälle sowie Rost- und Kesselasche. Nach Abschluss soll sich dann ein 50 Meter hoher Berg in dem Gelände erheben, gefüllt mit siebeneinhalb Millionen Tonnen Abfall.

Mehr zum Thema