In Leipzig wurde am Dienstag ein deutschlandweit einmaliges Pilotprojekt ins Leben gerufen. Frisch gebackene Mütter und Väter erhalten im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus eine Rundumversorgung des Leipziger Standesamtes. Noch in der Klinik können sie die Geburtsurkunde für ihre Babys bekommen. Voraussetzung ist, dass alle auch sonst nötigen Unterlagen vorliegen. Damit werden den Eltern in den ersten gemeinsamen Tagen Wege aufs Amt erspart. Zwar bieten viele Geburtsstationen bereits an, die ausgefüllten Unterlagen an das Standesamt weiterzuleiten, die Geburtsurkunde für das Kind müssen sich die Eltern bislang jedoch noch vom Standesamt abholen.

Die stolzen Eltern: Michaela Richter hält die Geburtsurkunde für ihren zwei Tage alten Sohn Leopold in den Händen. Bildrechte: MDR/Grit Grimmer