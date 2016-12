In Leipzig sind am Freitag Plakate der Antifa mit Namen von mutmaßlichen Teilnehmern rechtsextremistischer Krawalle aufgetaucht. Das Operative Abwehrzentrum (OAZ) hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie eine Sprecherin MDR SACHSEN sagte, wird derzeit die strafrechtliche Relevanz geprüft. Es gehe um einen Verstoß gegen das Sächsische Datenschutzgesetz. Das für die Ermittlungen bei extremistisch motivierten Straftaten zuständige OAZ prüfe, wer genau die Namen veröffentlicht hat und woher die Daten stammen.

Auf den Plakaten sind 215 Namen von mutmaßlichen Teilnehmern der rechtsextremistischen Ausschreitungen vom 11. Januar 2016 in Leipzig zu lesen. Überschrieben sind die Plakate mit der Aufschrift "Zwei Jahre 'Legida' - Ein Jahr nach dem Naziangriff in Connewitz". Daneben ist ein großes Logo der Antifa zu sehen. Am Ende der Namensaufzählung steht "Wir kennen euch alle!". Darunter sind die Daten für eine angekündigte Demonstration am 9. Januar zu lesen.