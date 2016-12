2011 entstand die Idee zum Parkbogen Ost aus der Mitte der Bürger. Durch den Bau des City-Tunnels und der damit einhergehenden Anpassung des Streckennetzes des Regionalverkehrs wurde ein Teil des östlichen Bahnbogens von der Deutschen Bahn stillgelegt. Viele Leipziger sahen darin die Chance einer Nachnutzung der Trasse als Fuß- und Radweg. Das Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung der Stadt Leipzig nahm das Projekt 2013 auf und machte sich an die schrittweise Umsetzung des Vorhabens. Die Pläne spielen eine wesentliche Rolle für die weitere Entwicklung dieses Stadtgebietes, so die Stadt Leipzig. Ziel sei es, das Interesse am Leipziger Osten zu steigern und die Wohnumfeldqualität zu verbessern. Im April und Juni 2015 wurden die Erarbeitungsstände in Bürgerwerkstätten unter dem Titel "Parkbogen Ost - von Bahnflächen zum grünen Aktivband" erstmals öffentlich vorgestellt und diskutiert. Daraus hervorgegangen sind die Pläne, die nun veröffentlicht wurden.