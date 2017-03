"Pödelwitz muss bleiben!" 1.000 Osterglocken gegen den Tagebau 

In dem kleinen Dorf Pödelwitz im Landkreis Leipzig wohnen gerade mal 35 Menschen. Normalerweise passiert hier nichts, was den Ort in die Schlagzeilen bringt - bis auf das drohende Aus des Dorfes. Denn das 700 Jahre alte Pödelwitz in der Leipziger Tieflandsbucht soll bald von der Landkarte verschwinden.

Denn Pödelwitz erwartet das gleiche Schicksal wie viele Dörfer in der Lausitz, in Mitteldeutschland und den Tagebaugebieten in Nordrhein-Westfalen: Sie sollen für die Braunkohlengewinnung weichen. Laut dem energie- und klimapolitischen Sprecher der Grünen im Sächsischen Landtag, Gerd Lippold, soll das Problem auch in der Leipziger Region wieder stärker in den Fokus rücken: "Ab sofort stehen die durch die sächsische Staatsregierung unterstützten Absichten der EPH-Tochter MIBRAG, in den nächsten Jahren weitere Dörfer vom Erdboden zu tilgen, mitten im Scheinwerferlicht."