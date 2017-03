Nach dem friedlichen Protest gegen die Abbaggerung von Pödelwitz am Sonntag haben Greenpeace-Aktivisten weitere Aktionen gestartet. 25 Anhänger der Umweltschutzorganisation haben am Montagvormittag damit begonnen, einzelne Gebäude im Dorf zu reparieren. Dazu sind die Umweltschützer mit einem Autokran unterwegs und schließen Löcher an Häusern, die bereits der Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft gehören. Die Aktivisten werfen dem Tagebaubetreiber MIBRAG vor, den Abriss einiger denkmalgeschützter Gebäude vorbereitet zu haben.