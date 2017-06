Am Mittwochnachmittag fahndete die Polizei nach dem entführten Mädchen, unter anderem in Markkleeberg.

Der mutmaßliche Entführer einer Zwölfjährigen in Leipzig ist wegen des Erwerbs und Besitzes von Kinderpornografie vorbestraft. Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, Felix Mezger mit. Der Verdächtige sei 2015 deswegen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der 36-Jährige wohnt in Leipzig, stammt aber aus Sachsen-Anhalt. Er soll das Mädchen am Mittwochnachmittag im Leipziger Ortsteil Hartmannsdorf-Knautnaundorf in seinen Wagen gezerrt haben. Nach Angaben der Polizei setzte das Mädchen selbst mit seinem Handy einen Notruf ab. Es habe das Fahrzeug genau beschrieben. Auch seinen Vornamen und sein Alter habe es angegeben. Daraufhin sei umgehend ein Führungsstab eingerichtet worden.

Am Ortseingang von Muschwitz, einem Ortsteil von Lützen, wurde der weiße Transporter von der Polizei gestoppt. Bildrechte: MDR/Frank Nowak

Mehr als drei Stunden war die Zwölfjährige in der Gewalt ihres mutmaßlichen Entführers. Kurz nach 18 Uhr am Mittwochabend konnte ein Spezialeinsatzkommando den gemieteten weißen Transporter an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt ausfindig machen. Am Ortseingang des Lützener Ortsteils Muschwitz wurde der Wagen gestoppt und das Mädchen befreit. Der 36-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Am Donnerstag wurde Haftbefehl erlassen. Ihm werden Freiheitsberaubung, ein Sexualdelikt und Körperverletzung vorgeworfen